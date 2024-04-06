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Военное обозрение

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На Донецком направлении ВС России нанесли урон противнику, потери которого составили 470 человек

На Донецком направлении ВС России нанесли урон противнику, потери которого составили 470 человек

Бойцы группировки «Юг» теснят украинскую армию и занимают более выгодные рубежи.

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