Власти Перми планируют объединить автобусные маршруты

Администрация Перми изменит маршруты движения некоторых автобусов. Речь идет об автобусах №10 (микрорайон Нагорный — ПНИПУ) и №68 (микрорайон Садовый — станция Пермь-2), а также автобусах №19 (микрорайон Липовая Гора — Гознак) и №30 (микрорайон Садовый — микрорайон Парковый).
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