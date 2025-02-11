В России ускорили выпуск серийных самолетов SJ-100, на сегодня собрано уже 11 «Суперджетов». Об этом рассказал директор производственного центра ПАО «Яковлев» Андрей Сойнов на совещании, посвященном производству самолетов, которое состоялось в Комсомольске-на-Амуре.