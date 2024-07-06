В водоемах Москвы при сильном нагреве могут появиться медузы

Сейчас они уже обитают там в форме полипов.По мнению экспертов, вполне вероятно, что при сильном нагреве в водоемах Москвы могут появиться медузы, тем более, что в форме полипов они там, вероятно уже обитают.
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