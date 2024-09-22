Отказывающиеся от эвакуации жители Курской области попали на видео

Некоторые жители Глушковского района Курской области отказываются покидать свои дома, несмотря на то, что эвакуацию объявили еще 14 августа — после захода Вооруженных сил Украины (ВСУ) в этот приграничный регион.
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