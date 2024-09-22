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Отказывающиеся от эвакуации жители Курской области попали на видео

Отказывающиеся от эвакуации жители Курской области попали на видео

Некоторые жители Глушковского района Курской области отказываются покидать свои дома, несмотря на то, что эвакуацию объявили еще 14 августа — после захода Вооруженных сил Украины (ВСУ) в этот приграничный регион.

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