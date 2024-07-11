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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бронни Джеймс набрал 3 очка, 5 подборов, 3 передачи и 3 блок-шота в матче Летней лиги с «Хит»

19-летний защитник вышел в стартовой пятерке и за 29 минут на площадке набрал 3 очка, 5 подборов, 3 передачи, 2 перехвата и 3 блок-шота.

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