Фото девушки со спины на улице Москвы из 1988 года вызвало критику современных москвичей

5 Июль — Фотография девушки со спины советских времен серьезно разозлила современных москвичей. На снимке изображена молодая девушка в летних шортах и распущенными волосами: в комментариях люди утверждают, что в таком виде не могла себе позволить выйти на улицу ни одна настоящая москвичка.