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Фото девушки со спины на улице Москвы из 1988 года вызвало критику современных москвичей

Фото девушки со спины на улице Москвы из 1988 года вызвало критику современных москвичей

5 Июль — Фотография девушки со спины советских времен серьезно разозлила современных москвичей. На снимке изображена молодая девушка в летних шортах и распущенными волосами: в комментариях люди утверждают, что в таком виде не могла себе позволить выйти на улицу ни одна настоящая москвичка.

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Vasilii Chitin
Ну да, конечно. Тогда все не так было. Скажите еще, что настоящая москвичка тогда еще должна была быть в лабутенах и со смартфоном
Elena Guseva
В 77-м по летней Москве шастали девушки в шортах. Чаще джинсовых. А уж в 88-м...
Tatyana Maranjyan
Ходили в шортах. Радко, правда единицы. А что касается гавканья по поводу красивых молодых тел, так охотников было много и тогда, и сейчас
Karmadon
Не знаю, может в Москве и был полный отстой, однако в моем городе уже в начале 70-х девушек в шортах можно было встретить вполне и никто им ничего не "выговаривал".
Залман Рабинович
А ничего что на снимках разные девушки? Хорош уже умничать, блин вашу клинтон...мАсквичи, вечно всем не довольные.

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