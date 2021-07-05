Фото девушки со спины на улице Москвы из 1988 года вызвало критику современных москвичей

5 Июль — Фотография девушки со спины советских времен серьезно разозлила современных москвичей. На снимке изображена молодая девушка в летних шортах и распущенными волосами: в комментариях люди утверждают, что в таком виде не могла себе позволить выйти на улицу ни одна настоящая москвичка.
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