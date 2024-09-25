Пентагон выделил 9,5 млрд долларов на строительство десантных кораблей

Министерство обороны США выделило американской судостроительной корпорации Huntington Ingalls Industries почти 9,5 млрд долларов на строительство трех десантных транcпорт-доков и одного универсального десантного корабля.
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