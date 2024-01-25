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Новости Тамбова

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Жителям 10 улиц Тамбова 25 января отключат электричество

Жителям 10 улиц Тамбова 25 января отключат электричество

В Тамбове сегодня, 25 января, жители нескольких улиц города испытают бытовые неудобства. В связи с проведением ремонтных работ на объектах электроэнергетики временно прекратят электроснабжение по ряду адресов.

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