СБ ООН запланировал экстренное совещание после начала наземной операции Израиля

ОАЭ запросили проведение заседания СБ ООН в связи с наземной операцией Израиля в секторе Газа. Рабочая встреча состоится в 22:00 мск в понедельник, сообщили в постпредстве председательствующей в Совбезе Бразилии.
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