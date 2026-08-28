Андрей Самсонов: «Конституционное большинство «партия власти» сохранит»

«Если говорить о распределении мест, то можно согласиться с прогнозом: «Единая Россия» на первом месте», — считает научный сотрудник Приволжского филиала ФНИСЦ РАН, старший научный сотрудник АНО «Научно-исследовательский Институт проблем социального управления» Андрей Самсонов, размышляя о том, за счет каких факторов «Единая Россия» сохраняет стабильное лидерство и получает большинство голосов избирателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии