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Депутат Рады: Федоров как носитель гостайны не мог быстро уехать с Украины

Депутат Рады: Федоров как носитель гостайны не мог быстро уехать с Украины

Бывший глава украинского оборонного ведомства Михаил Федоров как обладатель допуска к государственной тайне не мог в столь сжатые сроки получить официальное разрешение на пересечение границы, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (включен в список террористов и экстремистов на территории РФ) 29 августа в своем Telegram-канале.

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