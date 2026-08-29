Депутат Рады: Федоров как носитель гостайны не мог быстро уехать с Украины

Бывший глава украинского оборонного ведомства Михаил Федоров как обладатель допуска к государственной тайне не мог в столь сжатые сроки получить официальное разрешение на пересечение границы, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (включен в список террористов и экстремистов на территории РФ) 29 августа в своем Telegram-канале.