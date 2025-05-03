В Омске завершено расследование уголовного дела о серии имущественных преступлений

Следователем отдела по расследованию бандитизма и деятельности организованных преступных сообществ СУ УМВД России по Омской области завершено расследование уголовного дела о серийном вымогательстве, грабежах и разбоях, совершенных в составе группы лиц по предварительному сговору.
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