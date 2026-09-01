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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ЦСКА выиграл 1 из 4 последних матчей. У команды Игдисамова 4 победы в 9 играх сезона, дальше – «Зенит»

ЦСКА второй раз подряд не сумел победить. Команда Дмитрия Игдисамова сегодня уступила « Ростову » (0:2) в FONBET Кубке России.

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