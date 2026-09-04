Про смертность в сталинских лагерях

Вдогонку ко вчерашнему посту. В комментариях пишут, что советские рабочие специально опаздывали на заводы, чтобы их отправили за опоздание в Сибирь, подальше от фронта.
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