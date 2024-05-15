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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ортега отбил все 7 ударов после того, как заменил Эдерсона в матчах с «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем»

Вратарь «Манчестер Сити» выходил на поле во вторых таймах гостевых матчей АПЛ с «Ливерпулем» (1:1) и во вторник – против «Тоттенхэма» (2:0).

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