Партнерство, ценности и взгляды: что объединяет Россию и Кубу

Гавана заинтересована в расширении связей с БРИКС, а также в развитии совместных с Россией проектов. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров по итогам переговоров со своим кубинским коллегой Бруно Родригесом.
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