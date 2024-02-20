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Партнерство, ценности и взгляды: что объединяет Россию и Кубу

Партнерство, ценности и взгляды: что объединяет Россию и Кубу

Гавана заинтересована в расширении связей с БРИКС, а также в развитии совместных с Россией проектов. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров по итогам переговоров со своим кубинским коллегой Бруно Родригесом.

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