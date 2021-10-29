Небензя заявил, что давление на Иран в переговорах по СВПД не работает

ООН, 29 октября. /ТАСС/. Давление на Иран с целью ускорить переговоры по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД), как показывает опыт, не работает.
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