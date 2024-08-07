МО: РСЗО «Град» поразила сосредоточение пехоты и техники украинской армии под Авдеевкой

Контроль целей и передачу координат осуществляли с помощью БПЛА РСЗО «Град» группировки «Центр» поразила сосредоточение пехоты и техники украинской армии на авдеевском направлении, рассказали журналистам в Министерстве обороны России.
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