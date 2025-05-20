В США учительницу арестовали за совращение школьника

В американском штате Флорида учительницу обвинили в развращении школьника. Об этом сообщает WFLA-TV. По словам самого ученика, 27-летний педагог по имени Брук Андерсон стала переписываться с ним в сентябре 2024 года, она отправляла ему фото непристойного содержания.