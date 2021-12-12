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«Парад уродов»: Рустам Солнцев в пух и прах разнёс артистов на «Золотом Граммофоне»

«Парад уродов»: Рустам Солнцев в пух и прах разнёс артистов на «Золотом Граммофоне»

Скрин с видео Инстаграм Лидия Губина10 декабря в Государственном Кремлевском дворце состоялась XXVI церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой Граммофон».

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