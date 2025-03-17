Россияне назвали самые популярные хобби

Больше половины россиян (58%) занимаются рукоделием или делали это в прошлом. Женщины более склонны создавать что-то своими руками (73% против 41% мужчин), говорится в результатах исследования платформы «Авито», с которыми ознакомились «Известия».
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