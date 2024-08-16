Путин в телеграмме к Ким Чен Ыну отметил дружественные отношения РФ и КНДР

Доброжелательные и дружественные отношения между Россией и КНДР обеспечивают стабильность в регионе. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в поздравительной телеграмме к годовщине освобождения Кореи лидеру КНДР Ким Чен Ыну, ее опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
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