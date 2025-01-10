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Царьград

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Авария на трассе Пермь-Екатеринбург: движение перекрыто, объезд через Красноуфимск

Авария на трассе Пермь-Екатеринбург: движение перекрыто, объезд через Красноуфимск

В Свердловской области на трассе Пермь-Екатеринбург грузовой автомобиль наехал на опору информационного табло, что привело к её падению на дорогу.

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