Боткинская больница получила статус Московского многопрофильного научно-клинического центра

Боткинской больнице присвоили новый статус - Московский многопрофильный научно-клинический центр. Теперь сотрудники учреждения смогут быстрее проводить исследования и сразу же внедрять полученные результаты в практическую работу.
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