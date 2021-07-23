Закон и Порядок

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Задержан председатель колхоза в Ставропольском крае.

Задержан председатель колхоза в Ставропольском крае.

"Царь Горох воровал, царь Иван воровал, а за жопу меня да на лесоповал!" © Лесоповал Ночная спецоперация омоновцев и росгвардейцев в казачьей станице поражает бессмысленностью цели и масштабностью ее проведения.

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