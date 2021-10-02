Политика как она есть

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Сергей Глазьев: «Нашу экономику ждет жесткая посадка»

Сергей Глазьев: «Нашу экономику ждет жесткая посадка»

  Сергей Глазьев Академик РАН Сергей Глазьев о Стратегии национальной безопасности, подписанной президентом 2 июля с.

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Сергей Федосеев
...у них у всех "надо-надо-надо" звучит как заклинание... дуй в уши правительству, мы то здесь прияём...
Владимир СВ
Именно нежелание Правительства заниматься инвестициями в развитие Экономики, возлагая это на частные организации и есть ТОРМОЗ в развитии экономики.. Частный инвестор не может взять нормальные кредиты , да и еще опасается , не очень то стремится вкладывать Деньги в развитие ... Государство тоже не спешит .. Отсюда наращивается отставание от Запада , как бы наши статисты не утверждали.
Леший Дремучий
Глазьев - умница и профи. А что толку? Сказочный все 20 лет его не слышит и не слушает - академик не пресмыкается и не лижет, как привычная шушера ворья и чинодралов.
Владимир Скорняков
Набиулину давно надо гнать взашей, она ничего не понимает в экономике и поставить Глазьева...
Володя Жерноклев
вы забыли еще силуанова грефа
Владимир Скорняков
Не забыл, речь идет о валютных резервах, а это национальный банк.
Володя Жерноклев
а кто лапу наложил на валютный резерв?
Алексей Булин
Неужели не понятно, что мы не сдвинемся с места до тех пор, пока не выйдем из ВТО, не сменим Набиуллину с Силуановым, и не прикроем генеральный штаб пятой колонны ВШЭ.
Володя Жерноклев
а кто позволит- за спиной гарант
Николай Тимошков
1. Изменить налоговую политику ( освободить полностью от налогов тех кто взял целевой кредит) до полного погашения. 2.Создать союз таких как Глазьев. 3 Не мешать тем кто ещЁ хочет что-то сделать в нашей родной России.

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