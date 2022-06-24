Відео свідчення колишньої помічниці президента Кессіді Хатчінсон на слуханнях спецкомітету з розслідування подій 6 січня 2021 року, 23 червня 2022 року Прихильники Трампа зверталися до Білого дому з проханнями про помилування після заворушень у Капітолії У Палаті представників завершився п'ятий день слухань спеціального комітету, який розслідує обставини нападу на Капітолій 6 січня 2021 року […] Сообщение Прихильники Трампа зверталися до Білого дому з проханнями про помилування після заворушень у Капітолії появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.