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Царьград

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МЧС предупредило Камчатку о мощном шторме 7 октября

МЧС предупредило Камчатку о мощном шторме 7 октября

К берегам Камчатки приближается циклон, предупредили в МЧС России. В ночь на 7 октября в регионе ожидаются ливни и ветер до 32 м/с.

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