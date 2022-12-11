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«Голден Стэйт» вывел из обращения 6-й номер Билла Расселла

«Голден Стэйт» вывел из обращения 6-й номер Билла Расселла

«Голден Стэйт» официально вывел из обращения 6-й игровой номер члена Зала славы Билла Расселла во время церемонии перед матчем против его бывшей команды «Бостона» (123:107).

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