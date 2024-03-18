Страна и люди
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Страна и люди

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Русские классики о хохлах

Русские классики о хохлах

«Есть у Хохла бескорыстная любовь к подлости. Он ничего с этого иметь не будет, но гадость ближнему сделает».

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Комментарии
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Алексей Камышов
Правильно написано. Потомственный раб, отдрессированный австро-венграми и поляками, измученный йододефицитом и сифилисом, передающимся по наследству из поколения в поколение, никогда не станет человеком.
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17 час.
Ольга Каширина
И ничего  придумывать не надо. Все уже сказано и написано, Спасибо, классики.
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15 час.
Tatyana Zaytseva
К сожалению, всё верно подмечено.
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15 час.

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