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Гостехнадзор ЯНАО в 2026 году выдал более 300 разрешений на работу такси

Гостехнадзор ЯНАО в 2026 году выдал более 300 разрешений на работу такси

На Ямале за полгода провели около 130 проверок служб такси. Об этом сообщили представители Гостехнадзора округа, в чьи обязанности в том числе входит обеспечение безопасности перевозок пассажиров и багажа легковыми автомобилями такси.

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