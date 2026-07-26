Гостехнадзор ЯНАО в 2026 году выдал более 300 разрешений на работу такси

На Ямале за полгода провели около 130 проверок служб такси. Об этом сообщили представители Гостехнадзора округа, в чьи обязанности в том числе входит обеспечение безопасности перевозок пассажиров и багажа легковыми автомобилями такси.
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