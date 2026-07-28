Смейся до слёз
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Смейся до слёз

443 подписчика

Родители велели ему съехать, считая бездельником. Но вскоре пожалели о своем решении

Родители велели ему съехать, считая бездельником. Но вскоре пожалели о своем решении

Иногда кажется, что семья знает о нас все. Но бывает и так, что самые близкие люди совершенно не понимают, чем человек занимается, недооценивают его вклад и принимают решения, о которых потом приходится сожалеть.

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