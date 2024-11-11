Уехавшая из РФ солистка «ВИА Гры» Грановская стала экстрасенсом

Уехавшая из России после начала спецоперации солистка группы «ВИА Гра» Надежда Грановская стала экстрасенсом и начала делиться с подписчиками секретами «божественного послания», сообщил Telegram-канал Shot.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии