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Уехавшая из РФ солистка «ВИА Гры» Грановская стала экстрасенсом

Уехавшая из РФ солистка «ВИА Гры» Грановская стала экстрасенсом

Уехавшая из России после начала спецоперации солистка группы «ВИА Гра» Надежда Грановская стала экстрасенсом и начала делиться с подписчиками секретами «божественного послания», сообщил Telegram-канал Shot.

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