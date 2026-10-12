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«Хорошо, у нас был секс с Колей Басковым»: Анастасия Волочкова отказалась оправдываться за связь с певцом

Анастасия Волочкова наотрез отказалась оправдываться за прошлую интимную связь с Николаем Басковым. В эфире «Новых русских сенсаций» балерина подчеркнула, что они с артистом имели полное право на уединение вне камер.

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