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Татар-информ

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Минобрнауки Татарстана сообщило о мерах по профилактике коррупции в образовании

Минобрнауки Татарстана сообщило о мерах по профилактике коррупции в образовании

Приоритетной задачей оставалось не реагирование на уже совершенное нарушение, а их предупреждение путем совершенствования нормативного регулирования, заявила замминистра образования и науки РТ Светлана Захарова в докладе по итогам первого полугодия 2026 года на заседании Общественного совета при Минобрнауки РТ.

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