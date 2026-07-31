Минобрнауки Татарстана сообщило о мерах по профилактике коррупции в образовании

Приоритетной задачей оставалось не реагирование на уже совершенное нарушение, а их предупреждение путем совершенствования нормативного регулирования, заявила замминистра образования и науки РТ Светлана Захарова в докладе по итогам первого полугодия 2026 года на заседании Общественного совета при Минобрнауки РТ.