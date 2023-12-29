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«Война себя не оправдывает»: Запад потерял ориентиры в украинском конфликте

«Война себя не оправдывает»: Запад потерял ориентиры в украинском конфликте

Год назад президент Украины Владимир Зеленский журналом «Тайм» был признан человеком года. Теперь человеком года «Тайм» назначил известную на Западе 34-летнюю поп-певицу Тейлор Свифт, что, в общем, символично.

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