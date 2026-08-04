Спортсмен из Клина Сергей Бойцов провел первое интервью в небе

На аэродроме Борки в городе Кимры Тверской области прошли съемки первого выпуска проекта «Небесные разговоры», в рамках которого интервью с известными людьми впервые провели на платформе, закрепленной под воздушным шаром.
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