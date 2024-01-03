Сенатор Сандерс призвал конгресс прекратить "аморальное" финансирование Израиля

Американский сенатор Берни Сандерс призвал конгресс прекратить военное финансирование Израиля, так как, по его словам, деньги будут использованы для поддержки "крайне непропорциональной" и "аморальной войны" еврейского государства в секторе Газа.
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