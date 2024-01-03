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Сенатор Сандерс призвал конгресс прекратить "аморальное" финансирование Израиля

Сенатор Сандерс призвал конгресс прекратить "аморальное" финансирование Израиля

Американский сенатор Берни Сандерс призвал конгресс прекратить военное финансирование Израиля, так как, по его словам, деньги будут использованы для поддержки "крайне непропорциональной" и "аморальной войны" еврейского государства в секторе Газа.

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