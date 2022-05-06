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ISW: Нет подтверждений того, что украинским войскам контрнаступление под Харьковом удалось

ISW: Нет подтверждений того, что украинским войскам контрнаступление под Харьковом удалось

Танк ВСУ, оказавшийся среди трофеев у российских подразделений Американский институт изучения военных конфликтов (ISW) прокомментировал заявление главкома ВСУ генерала Валерия Залужного о «начавшемся контрнаступлении украинских войск под Харьковом».

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