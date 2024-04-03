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"Это порочный круг": невролог объяснила, как связаны магний и тревожность

"Это порочный круг": невролог объяснила, как связаны магний и тревожность

Врач-невролог Надежда Головчанская объяснила, как нехватка магния усиливает тревожностьНеобъяснимая тревога, бессонница, перепады настроения могут быть не только из-за стресса, но и из-за нехватки полезных веществ.

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