"Это порочный круг": невролог объяснила, как связаны магний и тревожность

Врач-невролог Надежда Головчанская объяснила, как нехватка магния усиливает тревожностьНеобъяснимая тревога, бессонница, перепады настроения могут быть не только из-за стресса, но и из-за нехватки полезных веществ.
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