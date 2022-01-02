Мымра и Верочка. Сколько лет было героям фильма «Служебный роман»

Строгая начальница статистического учреждения Людмила Калугина, ее подчиненный Анатолий Новосельцев, секретарь Вера и новый сотрудник Юрий Самохвалов — рассказываем, сколько лет было героям всеми любимого хита от Эльдара Рязанова «Служебный роман».