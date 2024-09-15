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Экс-советник Пентагона раскритиковал Блинкена за позицию по ударам по России

Экс-советник Пентагона раскритиковал Блинкена за позицию по ударам по России

Постол пожурил госсекретаря США, допустившего возможность ударов по РоссииНе так давно госсекретарь США Энтони Блинкен признался, что Вашингтон может  разрешить Киеву наносить удары по территории России, используя ракеты ATACMS.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Вонючий жидовский фашист !
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12 час.
Ч
Чужестранка
Заметили, что все &quot;бывшие&quot; имеют разумные представления о важных вопросах. И только действующие управители вещают абсурд. Может их там чем-то поят?
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11 час.

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