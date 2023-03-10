78.ru

517 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виталий Тарасов
    Нет, нет, нет, конечно. Выздоровления бедняге.Стало известно со...
  • Валерий Ребров
    Так диабет в основном развивается не от сахара, а от питания, если лет 30 назад продуты были натуральными,то и диабет...Врач рассказала о...
  • Сергей Сергей
    БегловИсточником загряз...

СК РФ возместит украденные из-под ареста активы по решению петербургского суда

Компенсация полагается приговорённому на 4 года преступнику. В Петербурге Октябрьский районный суд обязал Следственный комитет компенсировать ранее приговорённому к четырём годам колонии Владимиру Артееву его активы, арестованные на время следствия.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх