СК РФ возместит украденные из-под ареста активы по решению петербургского суда

Компенсация полагается приговорённому на 4 года преступнику. В Петербурге Октябрьский районный суд обязал Следственный комитет компенсировать ранее приговорённому к четырём годам колонии Владимиру Артееву его активы, арестованные на время следствия.
Компенсация полагается приговорённому на 4 года преступнику. В Петербурге Октябрьский районный суд обязал Следственный комитет компенсировать ранее приговорённому к четырём годам колонии Владимиру Артееву его активы, арестованные на время следствия.
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