Жилинспекция Татарстана запустила телеграм-бот

Государственная жилищная инспекция Татарстана запустила официальный телеграм-бот. Он поможет татарстанцам быстро получать важную информацию и решать вопросы, связанные с управлением многоквартирными домами и коммунальными услугами, сообщает пресс-служба ведомства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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