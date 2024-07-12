"Роснефть" поможет провести детский фестиваль "Белый пароход-2024"

В Москве и Санкт-Петербурге при поддержке "Роснефти" 12 и 14 июля пройдут гала-концерты Всероссийского детского музыкального фестиваля "Белый пароход-2024", приуроченные к 95-летнему юбилею композитора Александры Пахмутовой, сообщает пресс-служба компании.
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