Новосибирские ученые научили моль есть пластик

За некоторое время можно будет вывести насекомых, которые будут уничтожать больше отходов Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) разработал технологию утилизации неперерабатываемого пластика с помощью селективной восковой моли.
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