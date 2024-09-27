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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Новосибирские ученые научили моль есть пластик

Новосибирские ученые научили моль есть пластик

За некоторое время можно будет вывести насекомых, которые будут уничтожать больше отходов Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) разработал технологию утилизации неперерабатываемого пластика с помощью селективной восковой моли.

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