Еще 176 лет будет владеть лицензией на Чаяндинское месторождение «Газпром» Срок действия разрешения на разработку недр продлено до 2024 года.
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Еще 176 лет будет владеть лицензией на Чаяндинское месторождение «Газпром» Срок действия разрешения на разработку недр продлено до 2024 года.
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