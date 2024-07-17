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Еще 176 лет будет владеть лицензией на Чаяндинское месторождение «Газпром

Еще 176 лет будет владеть лицензией на Чаяндинское месторождение «Газпром» Срок действия разрешения на разработку недр продлено до 2024 года.

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