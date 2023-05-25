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Reuters: ООН и Афрэксимбанк стремятся облегчить экспорт российского зерна и удобрений

Reuters: ООН и Афрэксимбанк стремятся облегчить экспорт российского зерна и удобрений

ООН совместно с Африканским экспортно-импортным банком разрабатывают платформу для облегчения транзакций, связанных с экспортом российского зерна и удобрений в Африку, об этом в интервью агентству Reuters заявила глава ЮНКТАД Ребеку Гринспан.

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