Reuters: ООН и Афрэксимбанк стремятся облегчить экспорт российского зерна и удобрений

ООН совместно с Африканским экспортно-импортным банком разрабатывают платформу для облегчения транзакций, связанных с экспортом российского зерна и удобрений в Африку, об этом в интервью агентству Reuters заявила глава ЮНКТАД Ребеку Гринспан.
ООН совместно с Африканским экспортно-импортным банком разрабатывают платформу для облегчения транзакций, связанных с экспортом российского зерна и удобрений в Африку, об этом в интервью агентству Reuters заявила глава ЮНКТАД Ребеку Гринспан.
Свежие комментарии