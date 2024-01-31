Зарубежные СМИ: почему президент Украины не уволил Валерия Залужного?

По данным иностранной прессы, два кандидата отказались занять пост главнокомандующего ВСУ вместо ЗалужногоИностранная пресса дружно пишет о том, почему президент Украины Владимир Зеленский не уволил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
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