Зарубежные СМИ: почему президент Украины не уволил Валерия Залужного?

По данным иностранной прессы, два кандидата отказались занять пост главнокомандующего ВСУ вместо ЗалужногоИностранная пресса дружно пишет о том, почему президент Украины Владимир Зеленский не уволил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.